سلطان عمان وترامب يبحثان هاتفيا سبل دعم المفاوضات الأميركية الإيرانية

بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، سبل دعم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق النتائج المرجوة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الرئيس الأميركي عبر خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود العمانية في تلك المفاوضات.



وكانت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد عقدت في مسقط السبت الماضي، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.