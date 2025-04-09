الصين تتعهد بالدفاع عن مصالحها «حتى النهاية» في مواجهة الرسوم الأميركية

تعهدت الصين، أمس، بمحاربة التعرفات الأميركية «حتى النهاية»، على الرغم من تهديدات الرئيس، دونالد ترامب، بفرض رسوم جديدة عليها، في تصعيد بين القوتين الكبريين، في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي وتسببت في انهيار الأسواق المالية العالمية.

وأكد ترامب استعداده لبدء مباحثات بشأن التعرفات الجديدة مع الأطراف الراغبة في ذلك، باستثناء الصين، ملوحاً بزيادة الرسوم في حال لم تتراجع بكين عن التعرفات التي فرضتها رداً على إجراءات الرئيس الأميركي.

ولايزال الاقتصاد العالمي يواجه خطر المزيد من التصعيد في الحرب التجارية، إذ أخذ ترامب على بكين أنها «لم تأخذ بالاعتبار التحذير (الذي وجهه إليها) بعدم الرد» على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها عليها، البالغة نسبتها 34%.

وتوعد الرئيس الأميركي بكين، أول من أمس، برسوم جديدة بمستوى 50%، اعتباراً من اليوم، على واردات منتجاتها إذا أبقت على الرسوم المضادة بنسبة 34% التي فرضتها على المنتجات الأميركية، إلا أن بكين بقيت متمسكة بموقفها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة أن «الصين لن تقبل بذلك أبداً»، مضيفاً: «إذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص فستحاربه الصين حتى النهاية»، داعياً في الوقت نفسه إلى «حوار متكافئ».

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: «إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً إجراء محادثات، فيجب أن تتخذ سلوكاً ينم عن مساواة واحترام ومنفعة متبادلة».

وأضاف: «إذا تجاهلت الولايات المتحدة مصالح البلدين والمجتمع الدولي وأصرت على حرب التعرفات الجمركية والحرب التجارية، فإن الصين ستقاتل بالتأكيد حتى النهاية».

وفرض ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، في يناير الماضي، رسوماً إضافية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، من المتوقع أن ترتفع إلى 54% اعتباراً من اليوم مع دخول رسوم جديدة بنسبة 34% أعلنها الأسبوع الماضي.

وفي حال نفذ تهديده الأخير، فستصل النسبة إلى مستوى باهظ قدره 104%، ما سيضاعف أسعار المنتجات الصينية عند دخولها الأراضي الأميركية.

من جهته، أعرب رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، عن «خيبة أمل بالغة» من واشنطن، معتبراً أن «الصديق لا يتصرف على هذا النحو» مع شركائه التجاريين.

إلى ذلك، تسعى فيتنام إلى إرجاء تطبيق الرسوم الأميركية عليها، وأكدت الحكومة أنها «ستفاوض الجانب الأميركي للوصول إلى اتفاق ثنائي يهدف إلى تحقيق توازن تجاري مستدام» بين البلدين.