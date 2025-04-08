السلطات السورية تعيد هيكلة سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس" إن الوزارة شرعت في إعادة هيكلة سفارات سورية والبعثات الدبلوماسية بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع.

وكتب الشيباني في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "بتوجيهات من السيد الرئيس أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية بما يضمن تمثيلا مشرفا للجمهورية العربية السورية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قد أفاد بأن وزير الخارجية السوري قرر نقل سفيري سورية في روسيا وفي السعودية إلى الإدارة المركزية في دمشق.