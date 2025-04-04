ترمب: إعفاء الصين من الرسوم مقابل صفقة "تيك توك"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ، إنه سيدرس صفقة بشأن تطبيق «تيك توك» بحيث توافق الصين على بيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، المملوك لشركة بايت دانس، مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.

وفي تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، استخدم ترمب «تيك توك» كمثال على كيفية استخدام الرسوم الجمركية للتفاوض مع الدول الأخرى.

وقال الرئيس الأميركي: «هناك وضع بخصوص (تيك توك)، حيث من المرجح أن تقول الصين سنوافق على صفقة، ولكن هل ستتخذون إجراء بشأن الرسوم الجمركية؟».

وأضاف: «قد نستخدم الرسوم الجمركية للحصول على شيء في المقابل». وأمام «تيك توك» مهلة حتى 5 أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق للعثور على مشترٍ غير صيني. ويواجه التطبيق تهديد الحظر في الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن إدارته أصبحت «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق بشأن «تيك توك»، بمشاركة العديد من المستثمرين.

أدلى ترمب بهذه التعليقات بعد يوم واحد من إعلانه عن فرض رسومٍ جمركية أساسية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية أعلى على بعض من أكبر الشركاء التجاريين.

وتواجه الصين الآن رسوماً جمركية بنسبة 54 بالمائة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. ولم يرد تطبيق «تيك توك» فوراً على طلب التعليق.