تعزيزات عسكرية إسرائيلية في جنين ومخيمها

دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية ومدرعات إلى مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ73 على التوالي ، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

وواصلت تدريباتها العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان. ويقطن المحافظة 360 ألف نسمة، وتشير التقديرات إلى أن الدمار طال 600 منزل في المخيم، وكامل البنية التحتية.