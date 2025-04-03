أطباء بلا حدود تحذر من نقص حاد في أدوية الأطفال بغزة

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم من النقص الحاد في أدوية التخدير والمضادات الحيوية للأطفال بقطاع غزة، جراء منع إدخال المستلزمات الطبية وإغلاق المعابر.

وأكدت "أطباء بلا حدود"، في تصريحات صحفية، أنه منذ شهر لم يدخل أي نوع من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن فرقها بدأت ترشيد استخدام الأدوية.

وطالبت المنظمة إسرائيل بضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.

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