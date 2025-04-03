مبعوث الأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى "وقف" هجماتها في سورية

ندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون، اليوم، بـ"التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد"، محذّرا من أن هذه الأفعال "تتسبب في زعزعة استقرار" البلد "في توقيت حساس".

ودعا بيدرسون في بيان إسرائيل إلى "وقف هذه الهجمات التي قد ترقى إلى انتهاكات خطرة للقانون الدولي، واحترام سيادة سورية والاتفاقيات القائمة، وكذلك وقف الإجراءات الأحادية الجانب على الأرض".