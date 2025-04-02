مقتل 19 فلسطينيا بينهم 9 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف عيادة "للأونروا" بشمال غزة

قتل 19 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات إسرائيلية عيادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، شمال قطاع غزة ، وفق إعلام فلسطيني اليوم الأربعاء .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن "طائرات الاحتلال شنت غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى".

ووفق الوكالة ، "أظهرت مقاطع فيديو من العيادة، جثامين الشهداء مقطعة ومتفحمة، ووجد السكان صعوبة في التعرف على هوياتهم، فيما أحدث القصف دمارا كبيرا في المبنى، وتصاعدت ألسنة النيران منه".