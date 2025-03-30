10 دول عربية تحتفل بالعيد الأحد.. و8 الاثنين.. ودولتان لم تحسما "رؤية الهلال"

تباينت رؤية هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2025 في الدول العربية، ونتج عنها ثلاثة مواعيد لبداية أول أيام شهر شوال، حيث تحتفل بالعيد اليوم الأحد 10 دول عربية، شملت الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر، البحرين، الكويت، والسودان، لبنان، وفلسطين، واليمن، وجيبوتي، فيما تحتفل 8 دول عربية بالعيد غداً الإثنين وتضم كلٍ من مصر، وسوريا، والأردن، وسلطنة عمان، والعراق، وتونس، والجزائر، وليبيا، فيما لم تحسم دولتان موعد العيد يوم الاثنين أو الثلاثاء وهي المغرب، وجزر القمر.

العيد الأحد

وتفصيلاً، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات، السبت، أن يوم الأحد 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم، فيما قالت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ثبوت رؤية الهلال وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد، كما أعلن الديوان الملكي السعودي، ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1446، فيما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ الموافق 30 مارس 2025م.

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان، أن الأحد 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر، وقالت دار الفتوى بالبنان أنه ثبت لديها بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر شوال لعام 1446ﻫ، هو يوم الأحد الواقع في 30 آذار 2025م، وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر، كما أعلنت السطات في جيبوتي عن أول أيام عيد الفطر المبارك فمن المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025.

العيد الاثنين

في المقابل أعلنت كل من مصر، وسوريا، والأردن، وسلطنة عمان، والعراق، وتونس، وليبيا، أن يوم الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، أن يوم غد الأحد هو ‏المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد، بحسب ما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء، كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الإثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن يوم الاحد الموافق 30 مارس 2025 هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان وأن الاثنين 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك الفاتح من شهر شوال 1446 هـ.

وأعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية أن يوم غد الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثون يوما وأن يوم الاثنين 31/3/2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 ه، وأعلنت لجنة الأهلة في الجزائر أن يوم الإثنين 31 مارس، سيكون أول أيام عيد الفطر، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

العيد الاثنين أو الثلاثاء

فيما ستقوم كل من المغرب، وجزر القمر باستطلاع هلال شوال مساء يوم الأحد 30 مارس والذي يوافق 29 رمضان، لتحديد ما إذا كان أول أيام عيد الفطر الاثنين أو الثلاثاء، حيث بدأ شهر رمضان في الدولتين، يوم الأحد 2 مارس 2025.