الصين تدعو الدول إلى فتح أسواقها لمكافحة «الضبابية»

حث رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، الدول على فتح أسواقها لمكافحة «تزايد عدم الاستقرار وحالة الضبابية»، في منتدى سنوي للأعمال في بكين، وذلك في وقت تتأهب الصين لمزيد من القيود الجمركية الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن لي تشيانغ قوله أمام عشرات من الرؤساء التنفيذيين الأجانب والسيناتور الجمهوري الأميركي، ستيف داينس، في منتدى التنمية الصيني: «في عالم اليوم الذي يتعاظم فيه الانقسام، ومع تزايد عدم الاستقرار وحالة الضبابية، أصبح أكثر ضرورة أن تفتح الدول أسواقها وشركاتها لمقاومة المخاطر والتحديات».

وقالت مصادر لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن منتدى التنمية الصيني يعقد يومي الأحد والإثنين بمشاركة رؤساء تنفيذيين أجانب، منهم تيم كوك من شركة «آبل»، وكريستيانو آمون من «كوالكوم»، وباسكال سوريو من «أسترازينيكا»، وأمين الناصر من «أرامكو» السعودية، فيما من المتوقع أن يلتقي بعضهم بالرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وتحرص بكين على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي، إذ يسعى صانعو السياسات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي لتعويض التداعيات السلبية الجديدة للرسوم الجمركية الأميركية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي تشيانغ، القول: «سنركز على الجمع بين تكثيف السياسات وتحفيز قوى السوق دون الخوض في تفاصيل إجراءات تحفيز محددة».

وأضاف أنه يأمل أن يكون رواد الأعمال «مدافعين شرسين عن العولمة ومروجين لها. وأن يقاوموا النهج الأحادي والحمائي».

وذكر أحد المصادر أن عدد الرؤساء التنفيذيين الأميركيين الذين حضروا المنتدى انخفض، مقارنة مع العام الماضي، بسبب تصاعد التوتر الجيوسياسي بين بكين وواشنطن.

وأظهر جدول الأعمال أنه لن يتم عقد اجتماع مغلق بين لي تشيانغ ومسؤولي الأعمال الأجانب، للعام الثاني على التوالي.

بدوره، اجتمع السيناتور داينس من ولاية مونتانا، وهو مؤيد قوي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، ونائبه في بكين، في أول زيارة يقوم بها سياسي أميركي للصين منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.

وكان ترامب أعلن عن موجة رسوم جمركية «مضادة» جديدة اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل، تستهدف الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات الأميركية، والتي قد تشمل الصين.

وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20% على الصادرات الصينية الشهر الجاري، ما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات زراعية أميركية.