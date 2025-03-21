ترامب: روبيو له سلطة طرد «الأشرار» خارج أميركا ولا يمكن لقاضٍ وقف ذلك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير الخارجية ماركو روبيو له سلطة طرد «الأشرار» خارج الولايات المتحدة ولا يمكن لقاضٍ وقف ذلك.

جاء ذلك بعد أيام من طردت الولايات المتحدة الأميركية سفير جنوب إفريقيا لديها إبراهيم رسول، متهمة إياه بأنه يكره البلاد ورئيسها دونالد ترامب،

حسب ما أعلنه ماركو روبيو في منشور له على منصة "إكس" واصفا السفير بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، وأنه "سياسي يؤجج التوترات العرقية".