البيت الأبيض: ترامب بدأ محادثة هاتفية مع زيلينسكي

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ محادثة هاتفية مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين يريد من الرئيس الأميركي الاعتراف رسميا بكل المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو سيادتها عليها بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

ونقلت صحيفة كوميرسانت عن مصادر لم تنشر أسماءها حضرت اجتماعا خاصا لرجال الأعمال مع بوتين أمس الثلاثاء قولهم إن بوتين يريد من الولايات المتحدة الاعتراف رسميا بالمناطق الأربع، لوجانسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، وخيرسون كجزء من روسيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014.

وقالت صحيفة كوميرسانت إنه في مقابل الاعتراف، وفي حال حدوثه "في المستقبل القريب"، سيتعهد بوتين بعدم المطالبة بمدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية وغيرها من الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال بشأن تقرير صحيفة كوميرسانت اليوم الأربعاء، إن بوتين وترامب لم يناقشا الفكرة في مكالمتهما الهاتفية أمس الثلاثاء.

لكنه أكد دون تفصيل أن بوتين ناقش الصراع في أوكرانيا في اجتماع مغلق أمس الثلاثاء مع مجموعة من صفوة رجال الأعمال في روسيا.

لكن بيسكوف لم يؤكد إذا ما كان بوتين قد طرح فكرة اعتراف الولايات المتحدة بالمناطق الأربع بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم في الاجتماع.