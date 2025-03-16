موسكو: الاستعدادات لقمّة بوتين ترامب مستمرة وستعقد في حينها

أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى استمرار التحضيرات لقمّة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وأنها ستعقد فور بروز الحاجة إليها.

وقال أوشاكوف: "الاتصالات جارية بين روسيا والولايات المتحدة حول اللقاء المحتمل بين الرئيسين"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.

ولفت أوشاكوف إلى أنه يمكن تنظيم لقاء أو مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة وسيتم تنظيم قمتهما فور بروز الحاجة لها، لافتا إلى استمرار الاتصالات على مستوى المسؤولين، وليس الرئيسين.

وأعرب ترامب مؤخرا عن رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "سأكون سعيدا بلقاء بوتين والتحدث معه، ونحن بحاجة إلى إنهاء أزمة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".

وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب ففي وقت سابق من شهر فبراير الماضي استمر ساعة ونصف اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للمفاوضات حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الزعيمين بحثا تبادل الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.