بوتين يوافق مبدئيا على "هدنة"أميركا ويحدد شروطا لوقف القتال في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، عن موافقته من حيث المبدأ على اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا ، ولكن ينبغي العمل على الشروط ، وشدد على أنه يجب أن يمهد ذلك الطريق نحو سلام دائم.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في موسكو،: " الفكرة في حد ذاتها صحيحة ، ونحن بالتأكيد ندعمها. لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها مع زملائنا وشركائنا الأميركيين".

وأشار بوتين إلى الحاجة لوضع آلية للسيطرة على الانتهاكات المحتملة للهدنة. وقال إن هناك قضية أخرى تتمثل في ما إذا كانت أوكرانيا ستحاول استخدام وقف إطلاق النار لمواصلة حشد جنودها وإعادة التسلح.

وقال بوتين "نتفق مع مقترحات وقف القتال لكننا سنعمل مع افتراض أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى سلام دائم وإزالة الأسباب الجذرية للأزمة".

وأشار بوتين إلى أنه في حين يبدو أن الولايات المتحدة أقنعت أوكرانيا بقبول وقف إطلاق النار ، فإن أوكرانيا مهتمة بذلك بسبب الوضع الحالي في ساحة القتال، موضحا أن القوات الأوكرانية التي توغلت في منطقة كورسك الروسية سيتم إيقافها بشكل كامل في غضون الأيام المقبلة.

وشكر بوتين الرئيس الأميركي دونالد ترامب "على اهتمامه البالغ بتسوية الوضع في أوكرانيا". وتابع "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين ... وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب ومناقشة الأمر معه".

وقالت روسيا إنها لن تقبل قوات حفظ سلام من أي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمراقبة هدنة محتملة.

