أوكرانيا توافق على مقترح أميركي بهدنة فورية 30 يوما مع روسيا

قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا في بيان مشترك إن كييف وافقت على قبول وقف لإطلاق النار على الفور لمدة 30 يوما في الصراع مع روسيا خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد محادثات استمرت أكثر من ثماني ساعات في جدة "سننقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم"، في حين قال مستشار الأمن القومي مايك والتز إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي.

وقال روبيو للصحافيين في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد صدور البيان "أراد الرئيس أن تنتهي هذه الحرب أمس... لذا نأمل أن يقول الروس 'نعم' في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من الوصول إلى المرحلة الثانية من هذا، وهي المفاوضات الحقيقية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي كان أيضا في السعودية لكنه لم يشارك في المحادثات، إن وقف إطلاق النار كان "اقتراحا إيجابيا"، يشمل خط المواجهة في الصراع، وليس فقط القتال جوا وبحرا.

وقال الجانبان أيضا إن واشنطن وكييف اتفقتا على الانتهاء من اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا، وهي الصفقة التي كانت قيد الإعداد منذ أسابيع لكنها أصبحت مجهولة المصير بعد اجتماع شابه التوتر في البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي إن البلدين سيعملان على الانتهاء من اتفاقية المعادن.

وقال أحد كبار مساعدي زيلينسكي إن الخيارات الخاصة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا تمت مناقشتها مع المسؤولين الأميركيين. ولم يوضح المساعد تلك الخيارات.

وستستأنف الولايات المتحدة تبادل المعلومات المخابراتية مع كييف.