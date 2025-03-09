الشرع: التطورات الحالية في سورية تقع ضمن التحديات المتوقعة

نقلت وسائل إعلام عربية عن الرئيس السوري أحمد الشرع قوله، اليوم، إن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن "التحديات المتوقعة" مع استمرار الاشتباكات بين القوات المرتبطة بحكام سورية الجدد ومسلحين من الطائفة العلوية المنتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة الساحلية من البلاد.

ودعا الشرع إلى الوحدة الوطنية خلال ظهوره في تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام عربية وكان يتكلم فيه من أحد المساجد في دمشق.