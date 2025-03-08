"سورية لن تعود خطوة للوراء".. أول تعليق للشرع على اشتباكات الساحل

تعهد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أمس، بملاحقة "فلول" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي مناطق كان الدعم فيها قويا للأسد بين العلويين وشهدت اندلاع أعمال عنف طائفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال الشرع، في خطاب، نقلته وكالة الأنباءالسورية "سانا": "سنلاحق فلول النظام الساقط من أبى إلا أن يستمر في غيه وطغيانه، ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى منهم إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي، سنقدمهم إلى محكمة عادلة".

وأضاف: "سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت في سورية، وسيحاسب حساباً شديداً كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقواماً بجريرة أقوام".

وتابع: "أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم وإنقاذهم من شرور عصابات النظام الساقط، ورغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به على الإطلاق".

وطالب الشرع "جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل للقادة العسكريين والأمنيين هناك، وأن يتم على الفور إخلاء المواقع لضبط التجاوزات الحاصلة، ليتسنى للقوى العسكرية والأمنية إكمال عملهم على أتم وجه".

وأكد أن "سورية سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة للوراء".