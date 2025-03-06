بوتين بعد خطاب لماكرون: بعض الناس نسوا ما حدث لنابليون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن بعض الناس نسوا ما حدث لنابليون، وذلك بعد يوم من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لروسيا بأنها تهديد لأوروبا واقتراحه مناقشة توسيع الحماية التي توفرها الترسانة النووية الفرنسية لشركائها الأوروبيين.

وأشار بوتين بذلك إلى الإمبراطور الفرنسي الذي قاد الجيش عبر روسيا حتى وصل إلى موسكو في عام 1812، لكنه اضطر بعد ذلك إلى الانسحاب بشكل يائس في الشتاء مع خسائر فادحة في الأرواح.

وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية "لا يزال هناك أشخاص يريدون العودة إلى زمن نابليون، وهم ينسوا كيف انتهى الأمر"، دون أن يذكر ماكرون بالاسم.