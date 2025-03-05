بعد السجال الحاد بينهما.. ترامب يتلقى رسالة من زيلنسكي.. ما مضمونها؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تلقى رسالة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر فيها عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب في خطابه أمام الكونجرس، اليوم، أنه تقلى رسالة مهمة من الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين.