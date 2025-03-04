الرئيس السوري أحمد الشرع يصل القاهرة للمشاركة بالقمة العربية بشأن غزة

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم، إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة المخصصة للبحث في مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)،

وقالت سانا "رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يصل مدينة القاهرة لحضور القمة العربية غير العادية بالقاهرة حول تطورات القضية الفلسطينية".