لأول مرة منذ 24 عاما.. فلسطيني محرر ينضم لعائلته في إفطار رمضاني بالخليل

جلس الفلسطيني المحرر من سجون إسرائيل صدقي حامد الزرو يوم السبت محاطا بأفراد عائلته على مائدة إفطار في أول أيام شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 24 عاما.

والزرو (65 عاما) من بين مئات الفلسطينيين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم مقابل عودة رهائن إسرائيليين خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وازدحمت المائدة بأفراد عائلة الزرو من الأبناء والبنات والزوجات والأحفاد لتناول وجبة الإفطار الأولى في شهر رمضان.

وتجمع أكثر من 70 فردا من عائلته لتناول المقلوبة، وهو طبق فلسطيني شعبي، في منزله بمدينة الخليل في الضفة الغربية يوم السبت.

وقال الزرو لتلفزيون رويترز "كنت أنتظر يوم لقائي بأولادي، أن آكل مقلوبة الجمعة المعتادة. وهذا ما كنت أحلم به لجمعتي بأولادي وزوجاتي وأبنائي. هذا كان من أفضل ما أتطلع إليه عندما أخرج من السجن... أن أرى هذه الدموع التي حرمت 24 عاما في كل شهر رمضان، تفتقر إلى هذا الأب".

وقال الزرو إنه كان يصنع وجبة المقلوبة لزملائه السجناء. وأضاف "أعتبرهم كأبنائي وكنت أحب أن نجتمع على المقلوبة هذي دائما في داخل الأسر".

وبينما كان يجلس بين أفراد عائلته، قال "فرحة لا توصف".

ولاحقا قال الزرو "شعور لا يوصف... بفقدان ما أنت فقدت في سنين عجاف... وآخر سنة كانت بكل ما فيها حدث ولا حرج؛ ألم، وجع، جوع، عطش، حرمان".