واشنطن تتهم كوريا الشمالية بسرقة عملات مشفرة بـ 1.5 مليار دولار

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفّرة بقيمة 1.5 مليار دولار، الأسبوع الماضي، في أضخم عملية نهب من نوعها في تاريخ الأصول الرقمية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، إن كوريا الشمالية «مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة (بايبت)»، وأعلن المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة «بايبت»، بن تشو، على منصة «إكس»، يوم الجمعة الماضية، أن «نحو 400 ألف (إيثريوم) سُرقت خلال العملية»، من جانبه قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن منظمة كورية شمالية تدعى «ترايدر ترايتر» (TraderTraitor)، ومعروفة أيضاً باسم «مجموعة لازاروس»، تقف وراء السرقة، وأشار المصدر ذاته إلى أن «مجموعة لازاروس» حوّلت بسرعة جزءاً من الأصول المسروقة إلى «بيتكوين»، وأصول رقمية أخرى موزعة على آلاف العناوين على العديد من «سلاسل الكتل».

وتستخدم العملات المشفرة الأصول الرقمية القائمة على تقنية «بلوك تشين» (سلسلة الكتل)، وهو سجل افتراضي لا مركزي، من قبل جهات غير قانونية، إذ يمكن تحويلها بسهولة، وتتبعها أصعب من متابعة تحويل الأموال من حساب مصرفي تقليدي. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي: «من المتوقع الآن أن يتم غسل هذه الأصول، وتحويلها إلى عملة ورقية».

يشار إلى أن «الإيثريوم» هي ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم من حيث القيمة السوقية.