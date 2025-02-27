اتهام كوريا الشمالية بتنفيذ أكبر سرقة للعملات المشفرة.. بقيمة 1.5 مليار دولار

في تطور لافت للأحداث، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) يوم الأربعاء عن تورط كوريا الشمالية في واحدة من أضخم عمليات السرقة في تاريخ الأصول الرقمية، حيث تم نهب عملات مشفرة تقدر بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي. السرقة التي استهدفت بورصة العملات المشفرة Bybit، أثارت زوبعة في الأوساط المالية والتقنية على حد سواء.

وفقاً للبيان الصادر عن مكتب التحقيقات، فإن منصة Bybit، التي تعد من أكبر منصات تداول العملات الرقمية، تعرضت لاختراق أمني كبير أدى إلى سرقة مبلغ ضخم من رموز الإيثريوم. تم التلاعب بعملية النقل من المحفظة الباردة، التي تُعتبر أكثر أماناً، إلى محفظة ساخنة، مما مكّن المهاجمين من السيطرة على الأصول المخزنة.

الرئيس التنفيذي لمنصة Bybit، بين زو، أكد أن هذا الاختراق كان غير مسبوق وأشار إلى أن المنصة ستعوض المستخدمين عن الخسائر غير القابلة للاسترداد. في السياق ذاته، أشارت مجموعة "آرخام إنتليجينس"، المتخصصة في تحليل المعاملات المشفرة، إلى أنها تتبعت حوالي 1.36 مليار دولار من الأموال المسروقة وهي تتنقل بسرعة بين عدة حسابات، في محاولة لطمس أثر السرقة.

هذه الحادثة تُعد تذكيراً بأهمية الأمان السيبراني وتحتم على المستثمرين ومنصات التداول اتخاذ إجراءات محكمة لحماية أصولهم الرقمية من المخاطر المتنامية في عالم تداول العملات المشفرة.