كيت ميدلتون تحصل على الموافقة لإصدار ضمانات ملكية خاصة بها

تنتشر حالياً في الأوساط الملكية البريطانية أخبار تفيد بأن أميرة ويلز، كاثرين ميدلتون، المعروفة باسم كيت، زوجة ولي العهد الأمير ويليام، حصلت على موافقة الملك تشارلز لإصدار ضمانات ملكية خاصة بها، حيث يعد هذا الشرف بمثابة إشارة إلى عودتها للقيام بواجباتها الملكية بعد تعافيها من مرض السرطان.

وتُمنح الضمانات الملكية بعد موافقة الملك، وتُخصص للأشخاص والشركات التي تقدّم بانتظام سلعاً وخدمات للعائلة المالكة.

ومن المحتمل أن يكون الأمير ويليام قد تواصل مع الملك نيابة عن زوجته كاثرين، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إصدار هذه الضمانات.

ومنذ أن كان أميراً لويلز، واصل الملك تشارلز الثالث منح الضمانات الملكية، وهو حق كان يملكه بعد موافقة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وخلال فترة ولايته ولياً للعهد، منح تشارلز 159 ضمانة ملكية، لكن في المقابل لم تسمح الملكة الراحلة لزوجة تشارلز، آنذاك، الأميرة ديانا، بمنح ضمانات مشابهة، كما أن الأميرة آن (شقيقة تشارلز) على الرغم من كونها من أكثر أفراد العائلة المالكة نشاطاً، فإنه لا يسمح لها بمنح ضمانات في الوقت الحالي.

أما الملكة كاميلا، فبإمكانها منح الضمانات الملكية باسمها، وهو ما قامت به منذ أن اعتلى تشارلز العرش.

وقد سجلت الملكة الأم الراحلة الرقم القياسي في عدد الضمانات الممنوحة، حيث بلغ عددها 64 ضمانة، أما دوق إدنبرة الراحل، فقد كان أكثر حرصاً في منح الضمانات، إذ لم يمنح سوى 38 ضمانة طوال حياته.

وهناك العديد من الشركات والمورّدين الذين يقدّمون سلعاً وخدمات للعائلة المالكة في بريطانيا، ويحتفظون بضمانات ملكية، هذه الضمانات هي شهادات موثّقة للغاية تظهر أن الشركة معترف بها من قبل العائلة المالكة، غير أنه لا يمكن إلا لثلاثة أفراد من العائلة المالكة (الملك والملكة كاميلا وأمير ويلز) إصدار هذه الضمانات.

ويحق لمن حصلوا على ضمانة ملكية أن يضعوا عبارة «باعتراف ملكي إلى..» على مستنداتهم ومبانيهم، وعندما تبدأ كاثرين في منح هذه الضمانات باسمها، سيكون بإمكان الشركات التي تحصل عليها أن تضع عبارة «باعتراف ملكي لكاثرين أميرة ويلز».

وتستمر الضمانة الملكية حتى وفاة الشخص الذي منحها، أو في حالة انتقال ملكية الشركة إلى شخص آخر، ويمكن لحاملي الضمانات الملكية الشعور بالفخر بسبب مكانتهم، حيث يُنظّم لهم حفل سنوي في فندق «غروسفينور هاوس» بلندن، وإذا توفي الشخص الذي منح الضمانة، يحق للشركات الاستمرار في استخدامها لمدة عامين إضافيين، وبعد ذلك يتعين عليهم تقديم طلب جديد إذا كانوا يرغبون في الحفاظ عليها، كما يمكن سحب الضمانة الملكية في حال تم تجريد الشخص الممنوحة له من هذا الشرف. عن «ديلي ميل»