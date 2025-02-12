رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس اللبناني

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، رسالة خطية من جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقباله اليوم فؤاد شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.