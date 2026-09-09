الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقراره