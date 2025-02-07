"بي بي سي" تعترف بتلقي تمويل أمريكي وتأثيره على أنشطتها

في تطور مثير، اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن مؤسسة العمل الإعلامي الخيرية التابعة لها، تتلقى تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وأعلنت الهيئة أن تعليق عمل الوكالة قد أثر بشكل ملحوظ على أنشطتها.

في بيان نُشر عبر موقعها الإلكتروني في 4 فبراير، أوضحت الـBBC أن "BBC Media Action" هي مؤسسة خيرية دولية مستقلة تماماً عن (BBC News)، وتعتمد بشكل كلي على الجهات المانحة والداعمين لتنفيذ عملها. وأضافت: "الصحافة الحرة تعتبر ضرورة للحرية والديمقراطية، حيث أن 75% من البلدان حول العالم لا تتمتع بصحافة حرة".

وأكدت "BBC Media Action" على دعمها لوسائل الإعلام المحلية في جميع أنحاء العالم لتقديم معلومات موثوقة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. ومع تعليق التمويل الحكومي الأمريكي، الذي يشكل حوالي 8% من دخلها في 2023-2024، أشارت الهيئة إلى أنها تبذل كل الجهود لتقليل التأثير على شركائها والمستفيدين من خدماتها.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن الوكالة الأمريكية منحت 2.6 مليون جنيه إسترليني لمنظمة "BBC Media Action" التي تدرب الصحفيين وتحسن الاتصالات في البلدان الفقيرة، مما يجعلها ثاني أكبر مانح للمنظمة بعد وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، التي قدمت أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني في السنة الضريبية 2023-2024.