هوجو» أطول حصان في العالم .. جلسات تدليك منتظمة ويزوره طبيب الأسنان كل 6 أشهر

دخل حصان بريطانى يُدعى «هوجو» موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعدما سُجل رسميًا كأطول حصان حي في العالم.

وصرح مالك الحصان أنه من فصيلة «شاير» (Shire)، وقد يتجاوز طوله الطبيعي الذي من المفترض أن يكون عليه في الوقت الحالي، نظرًا لأنه لا يزال في مرحلة النمو، وفقًا لما ذكرته «BBC».

وقد وصل «هوجو»، الذي يعيش فى بلدة «تاوستسر» بمقاطعة نورثهامبتونشاير فى المملكة المتحدة، إلى طول «استثنائي» يبلغ 199 سنتيمترًا، إذ أفادت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بأن طول الحصان البالغ من العمر 4 سنوات، قد خضع لتقييم رسمي من قبل طبيب بيطري، حيث تم قياسه دون حدوات لضمان دقة النتيجة.

ورغم ضخامة حجمه، إلا أن كلا والديه كانا يتمتعان بطولٍ متوسط، مما يجعل نموه السريع أمرًا مثيرًا للدهشة.

ويقول بريت ماسترز، مالك الحصان، إن «هوجو» يحظى بقدر هائل من العناية على يد أخصائى تقويم العمود الفقرى، وطبيب الأسنان، والطبيب البيطري، وأخصائي التدليك، مما يعني أنه يعيش نمط حياة من فئة «الخمس نجوم».

وتُعرف خيول «شاير» بطولها الفارع وضخامة بنيتها التي تمنحها القدرة على سحب أوزان ثقيلة؛ ولهذا السبب استُخدمت تاريخيًا كخيول عاملة في المزارع وفى عمليات النقل.

يُذكر أن أطول وأضخم حصان تم توثيقه على الإطلاق كان من فئة «شاير» أيضًا، وكان يُدعى «سامبسون» ولكن أُطلق عليه في وقت لاحق اسم «ماموث»؛ وقد قام بتربيته توماس كليفر من منطقة «تودينجتون ميلز» فى المملكة المتحدة، حيث بلغ طوله مترين و 19 سنتيمتر في عام 1850.

وكشف مالك الحصان، أنه تواصل معه مسؤولون من موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية نظرًا للشهرة المحلية التي يتمتع بها الحصان، مُضيفًا أنه عندما حصل على «هوجو» - وكان عمره آنذاك 18 شهرًا - لم يكن يدرك أنه طويل القامة جدًا، أو طويل بشكل غير طبيعي.

وتابع ماسترز: «لا يزال أمامه 3 سنوات من النمو؛ فلن يتوقف عن النمو حتى يبلغ نحو 8 سنوات ونصف، إنه لا يزال صغيرًا، وهذا ما سيسبب بعض المشكلات، لذا علينا توخى الحذر الشديد فى التعامل معه».

وذكر مالك الحصان أن «هوجو» يخضع لعلاج تقويم العمود الفقرى وجلسات تدليك منتظمة، ويزوره طبيب الأسنان كل 6 أشهر، كذلك يفحصه الطبيب البيطري باستمرار نظرًا للنشاط المفرط في مناطق نمو العظام لديه، متابعًا:«إنه يتلقى الكثير من المكملات الغذائية ويتبع نظامًا غذائيًا دقيقًا، يعيش حياة مترفة تليق بفنادق الخمس نجوم، ولا ينقصه شيء».

وأضاف ماسترز: «في كل مرة يخرج فيها، يتوقف الناس ويلتقطون له الصور ويهتفون: إنه ضخم للغاية، ولكنه حصان يتسم بأقصى درجات اللطف والوداعة»، مُشيرًَا إلى أنه لم يتلقَّ أى مقابل مادى نظير هذا الاعتراف الرسمي.

ويقضى «هوجو» وقته فى المشاركة بالعروض والمهام التى كانت تؤديها خيول «الشاير» فى الماضى، مثل سحب المعدات الزراعية وجر العربات، كما أنه يتعلم حاليًا السماح للناس بركوبه.