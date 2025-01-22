ترامب يهاجم سيدة تحمل رتبة أسقف ويصفها بالـ"بغيضة" لهذا السبب

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيدة تحمل رتبة أسقف الكنسية دعته بصورة مباشرة لإظهار التعاطف مع الأشخاص الضعفاء، من أمثال المهاجرين، ووصفها بأنه "بغيضة" و"ليست جيدة في وظيفتها".

وكما تجري العادة مع الرئيس الذي أدى اليمين الدستورية مؤخرا، حضر ترامب صباح يوم الثلاثاء، صلاة مشتركة بين الأديان في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن. وكان من بين المتحدثين السقفاء ماريان بودي.

وفي كلمتها لترامب من فوق المنبر، طلبت بودي منه أن يأخذ بعين الاعتبار الأطفال المهاجرين غير القانونيين، الذين "يخشون أن يتم إبعاد والديهم عنهم" بسبب سياساته.

