مصرع 16 شخصاً جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا

لقي 16 شخصا مصرعهم وفقد آخرون، اليوم، جراء انهيارات أرضية بمنطقة "بيكالونغان" وسط جزيرة جاوة في إندونيسيا، وفق وسائل إعلام إندونيسية.

وذكر تلفزيون "مترو تي في" المحلي نقلا عن قائد شرطة منطقة "بيكالونغان" دوني براكوسو، أنه تم حتى الآن انتشال 16 جثة، جراء الانهيارات الأرضية التي شهدتها المنطقة على إثر هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين???.

وأضاف أنه يتم التعاون مع الجيش الوطني الإندونيسي، والمجتمع المدني والحكومة المحلية، والمتطوعين، للبحث عن ضحايا آخرين.