ترامب: "هذا هو ما أريده، صانع سلام وموحد"

قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين إنه يريد أن يترك إرثا كـ"صانع سلام وموحد".

وأضاف: "هذا هو ما أريده، صانع سلام وموحد".

وتابع "يسعدني أن أقول إنه اعتبارا من أمس، قبل يوم واحد من تولي منصبي، عاد الرهائن في الشرق الأوسط إلى عائلاتهم"، في إشارة إلى وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الرهائن في حرب غزة.

ووصف ترامب فترة ولايته المقبلة كرئيس بأنها ستكون "أعظم أربعة أعوام في التاريخ الأمريكي".

وقال ترامب في خطاب التنصيب في الكابيتول الأمريكي في واشنطن "نحن نقف على أعتاب أعظم أربعة أعوام في التاريخ الأمريكي".

وأضاف "بمساعدتكم، سنستعيد وعد أمريكاـ وسوف نعيد بناء الأمة التي نحبها ونحن نحبها بشدة".