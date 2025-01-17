انخفاض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، تراجع عدد سكان البلاد للعام الثالث على التوالي، خلال عام 2024، ليصل إلى 1.408 مليار نسمة، رغم الارتفاع السنوي في معدلات المواليد.

وذكرت صحيفة تشاينا دايلي، نقلاً عن المكتب، أن إجمالي عدد السكان انخفض بمقدار 1.39 مليون نسمة مع نهاية عام 2024، وهو تراجع أقل مقارنةً بالانخفاض المسجل خلال عامي 2023 و2022، الذي بلغ 2.08 مليون نسمة على التوالي.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد المواليد الجدد خلال عام 2024 إلى 9.54 مليون مولود ، مقارنة مع 9.02 مليون في عام 2023، فيما يتماشى مع توقعات الخبراء التي أرجعت هذا الارتفاع إلى عوامل عدة من بينها انتهاء جائحة "كوفيد-19"، وبدء عام التنين في التقويم الصيني، فضلاً عن ارتفاع معدلات تسجيل حالات الزواج الجديدة.

وأفادت الإحصاءات بأن عدد الوفيات تجاوز عدد المواليد بفارق طفيف حيث بلغ 10.93 مليون حالة وفاة.

وبين المكتب أن نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بلغت 22 في المائة من إجمالي عدد السكان في 2024 بواقع 310 ملايين نسمة، مقارنة مع 21.1 في المائة في عام 2023.

وذكر التقرير أن معدل التحضر في البلاد ارتفع بنحو 0.84 نقطة مئوية ليصل إلى 67 في المائة بنهاية عام 2024.