مقتل 3 أشخاص في حادثة تدافع في المسجد الأموي بدمشق

أفاد محافظ دمشق ماهر مروان عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة في حادثة تدافع وقعت في المسجد الأموي في دمشق، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وقال المحافظ "وقعت حادثة مؤسفة اليوم في المسجد الأموي الكبير نتيجة تدافع أثناء إحدى الفعاليات المدنية المقامة في المسجد ومحيطه، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مروان قوله: "نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه."