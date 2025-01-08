شولتس مذكرا ترامب: حرمة الحدود تنطبق على كل دولة

ذَكَّر المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب علنًا بمبدأ حرمة الحدود وذلك على خلفية إعلان الأخير عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.

وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء إن "حرمة الحدود تنطبق على كل دولة" سواء كانت في الشرق أو الغرب.

وكان ترامب رفض مؤخرا استبعاد القيام بتحرك عسكري للاستحواذ على جزيرة جرينلاند وقناة بنما، وقال في تصريحات إعلامية: "يمكنني أن أقول ذلك: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي"، مضيفا: "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما".