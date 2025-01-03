وزير الخارجية السوري: سنشكل حكومة تضم جميع المكونات السورية

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الجمعة إنه نقل خلال زيارته للسعودية رؤية الإدارة السورية الجديدة في تشكيل حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة وتضم كافة المكونات السورية.

والتقى الشيباني ووزير الدفاع السوري مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض أمس الخميس.

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس "نقلنا - من خلال زيارتنا - رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".