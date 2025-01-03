تحطم طائرة في كاليفورنيا الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية، مصرع شخصان وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.

وقالت كريستي ويلز، متحدثة الشرطة لوسائل إعلام أميركية، اليوم، إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل تسعة مصابين إلى مستشفيات المنطقة، وتم علاج ستة آخرين وخروجهم بالفعل".

وكتبت شرطة فولرتون في منشور عبر منصة "إكس":"حادث نشط: تحطم طائرة في الكتلة 2300 من شارع رايمر، تقع منطقة تجمع وسائل الإعلام في الزاوية الجنوبية الشرقية من شارع رايمر وشارع غيلبرت، ضحايا غير معروفين، عمليات الإخلاء جارية".

وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار فوليرتون، وهو مطار للطيران العام في مقاطعة أورانج يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة ديزني لاند.