قتيل في انفجار "سايبرتراك" أمام فندق ترمب ... وماسك يعلّق

أعلنت شرطة لاس فيجاس أنّ شاحنة صغيرة من طراز "سايبر تراك" التي تنتجها شركة "تيسلا" انفجرت أمام "فندق ترامب" في المدينة الأميركية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة واستدعى إخلاء الفندق.

وأعلن مالك شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية إيلون ماسك في منشور على "إكس"، أنّ سبب هذا الانفجار الذي "لم نرَ مثيلاً له من قبل" هو مفرقعات أو متفجرات كانت داخل السيارة.

وكتب ماسك في منشوره أنّ الانفجار "نتج عن ألعاب نارية كبيرة جداً أو قنبلة موضوعة في صندوق شاحنة سايبر تراك المستأجرة"، مؤكداً أنّ الانفجار "لا علاقة له بالمركبة نفسها".

وأوضح مالك تيسلا أنّ هذه النتيجة خلص إليها تحقيق أجراه كبار المسؤولين في الشركة.

من جهتها، أعلنت الشرطة أنّها مازالت تحقّق لتحديد سبب الانفجار.

وبحسب قائد الشرطة فإنّ السيارة الكهربائية توقّفت عند البوابة الزجاجية لفندق ترامب الدولي وبعدها حدث "انفجار كبير".