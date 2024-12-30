ديمقراطي من «ماساتشوستس»: دعم ترامب لـ «تيك توك» نابع من شعبيته على التطبيق

أشار النائب الديمقراطي، جاك أوكينكلوس، من ولاية ماساتشوستس الأميركية، إلى أن معارضة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لحظر «تيك توك» تأتي من شعبيته على التطبيق، ونفوذ لوبي هذه المنصة على الدائرة المقربة منه.

وقال أوكينكلوس لمذيع «سي إن إن»، جيم سياتو، خلال ظهوره على شاشة هذه المحطة يوم الجمعة الماضي: «بالنسبة لدونالد ترامب يكون الأمر دائماً مزيجاً من شيئين، الأول الإطراء وتضخيم غرور الرئيس المنتخب، والثاني الفساد الناعم والنفاق من دائرته الداخلية، ويمكن أن يتشابك هذان الموضوعان ويمكنهما تغيير السياسة الأميركية».

وجاءت تصريحات أوكينكلوس بعد ساعات فقط من طلب ترامب من المحكمة العليا تأجيل التاريخ النهائي لحظر محتمل لتطبيق «تيك توك»، الذي كان من المقرر أن يحدث في 19 يناير المقبل، قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب.

وكتب محامي ترامب الشخصي، جون ساور، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: «يمتلك الرئيس ترامب وحده الخبرة الكاملة في إبرام الصفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حل لإنقاذ المنصة مع معالجة مخاوف الأمن القومي».

وكانت أعلى محكمة في البلاد على استعداد لسماع اعتراضات «تيك توك» على الحظر المحتمل في جدول زمني سريع، على الرغم من أن الفريق القانوني لترامب زعم أن التشريع يمكن تأجيله حتى يتولى منصبه العام المقبل، ولن تحتاج المحكمة إلى التدخل.

وقال أوكينكلوس، الذي يعمل في لجنة في مجلس النواب مخصصة للتعامل مع الحزب الشيوعي الصيني، يوم الجمعة الماضي، إنه سيكون من «المهم» أن يصدر الكونغرس قراراً ينصّ على أن المشرعين يقفون إلى جانب مشروع القانون الأصلي، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، والذي سيطلب من الشركة الأم «بايت دانس»، التي يقع مقرها في الصين، سحب استثماراتها من «تيك توك» بحلول تاريخ يناير، أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وأضاف أوكينكلوس، في إشارة إلى ترامب: «وبعد ذلك، إذا حاول إصدار أمر تنفيذي يقوض تنفيذ القانون، سيتجاوز الكونغرس ذلك كما يحق لنا أن نفعل، والآن تبقى قضية ما إذا كان زملائي الجمهوريون قادرين على إظهار قدر كافٍ من الشجاعة للوقوف في وجه دونالد ترامب أو لا، فهذا أمر لايزال يتعين رؤيته، وأودّ أن أقول إن سجلهم الحافل على مدى العقد الماضي، لا يلهم الثقة بهذا الصدد».

وعارض ترامب القانون خلال حملته الرئاسية لعام 2024، وتعهد مراراً وتكراراً بإنقاذ «تيك توك»، لكن الرئيس المنتخب لم يقدّم خطوات دقيقة لحماية التطبيق منذ فوزه بانتخابات نوفمبر. وخلال فترة وجوده الأولى في البيت الأبيض، هدّد ترامب بحظر التطبيق، وظهر بعض المشرعين ضد الحظر، بما في ذلك السيناتور الديمقراطي، إد ماركي، من ولاية «ماساشوستس»، والسيناتور الجمهوري، راند بول من «كنتاكي».

وقال أوكينكلوس إنه «يعلم أن زملاءه في مجلس النواب الذين ساعدوا معه في صياغة هذا القانون، يفهمون أن السماح للجيل الجديد بتطوير شعورهم بالمجتمع الأميركي من خوارزمية يمليها المكتب السياسي في بكين، فكرة سيئة حقاً».

وأضاف: «لقد فهم دونالد ترامب نفسه ذلك. وحقيقة أنه يغير رأيه الآن تجعلني أعتقد أن دائرته الداخلية تم شراؤها، ودفع ثمنها من قبل لوبي (تيك توك)».

وأفادت تقارير بأن المستشارة السابقة لترامب، كيليان كونواي، تتقاضى أجراً من نادي النمو المؤثر للضغط من أجل «تيك توك» في الكونغرس، ويمتلك الجمهوري، جيف ياس، وهو مانح كبير، حصة 15% في شركة «بايت دانس». عن صحيفة «هيل»

. ترامب لم يقدّم خطوات دقيقة لحماية «تيك توك» منذ فوزه بالانتخابات، وخلال فترة رئاسته الأولى هدد بحظر التطبيق.