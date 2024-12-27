جريمة مروعة في الكويت.. خادمة فلبينية تقتل رضيعاً بوضعه في غسالة الملابس

في حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة، أقدمت خادمة فلبينية على ارتكاب جريمة مروعة راحت ضحيتها حياة طفل رضيع لم يتجاوز بضعة أشهر، حيث وضعته داخل غسالة ملابس في تصرف غريب ومؤلم ينافي كل المشاعر الإنسانية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن مصدر أمني، فإن أسرة كويتية فوجئت بصراخ رضيعها، مما دفع الوالدين للهرع إليه ليكتشفا الكارثة، حيث كان الطفل داخل الغسالة بحالة سيئة جراء الإصابات البالغة التي لحقت بجسده.

وعلى الرغم من نقله على الفور إلى مستشفى جابر الأحمد، إلا أنه فارق الحياة قبل تلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الخادمة التي تخضع لتحقيقات مكثفة للكشف عن دوافع هذا العمل الإجرامي.