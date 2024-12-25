الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات

أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم، فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.

وقال شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" والذي يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

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