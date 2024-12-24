إصابة 7 أشخاص جراء حريق في دار للمسنين

أُصِيْبَ ما لا يقل عن سبعة أشخاص من نزلاء دار للمسنين والرعاية في وسط مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا بجروح طفيفة جراء حريق اندلع عشية عيد الميلاد.

ووفقًا لما ذكره متحدث باسم إدارة الإطفاء المهنية، تم إجلاء 60 شخصًا من المبنى. ولم تتوفر بعد معلومات عن حجم الأضرار المادية أو سبب الحريق. ولا تزال أعمال الإطفاء مستمرة.

وأشار المتحدث إلى أن السقف وبرج الجرس في المبنى تضررا بشدة. وتم نقل بعض النزلاء إلى منطقة أخرى غير متأثرة داخل المبنى، بالإضافة إلى مبنى قريب تابع لجامعة ميونخ التقنية.

وغطت سحب دخان كثيفة سماء وسط مدينة ميونخ جراء الحريق.

وأوضح المتحدث أن سقف المبنى التاريخي تعرض لأضرار بالغة، بينما كانت ألسنة اللهب تندلع من وقت لآخر من برج الجرس.

وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان بعشرات الأفراد، وقامت بعمليات الإطفاء باستخدام عدة سلالم متحركة. وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمنطقة.