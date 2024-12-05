قرقاش: لنحصِن سيادة عالمنا العربي برفض التدخل في شؤونه

أكَد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، اليوم، على أن أولوية دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة اضطرابات السياسة العربية هي الخروج من دائرة العنف والتطرف والفوضى، وذلك عبر الحوار والحكمة والعقل.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أولوية الإمارات في مواجهة اضطرابات السياسة العربية هي الخروج من دائرة العنف والتطرف والفوضى فهي درب الهلاك، وذلك عبر الحوار والحكمة والعقل".

وأضاف: "لنحصن سيادة عالمنا العربي برفض التدخل في شؤونه، حفاظًا على شعوبنا ومستقبل أبنائنا".