ماسك يدعم ترامب بـ 44 مليون دولار إضافية

أظهرت إفصاحات اتحادية في الولايات المتحدة، أن رائد الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، قدّم نحو 44 مليون دولار لدعم حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تكثيف جهوده المؤيدة لترامب.

وتأتي الإسهامات التي جرى الكشف عنها في ملف قدمته مجموعة «أميركا- لجنة العمل السياسي» التابعة لماسك، إلى اللجنة الاتحادية للانتخابات، بعد أن أظهر تقرير سابق أنه قدّم للمجموعة نحو 75 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر، بين يوليو وسبتمبر الماضيين.

وكشفت المجموعة التي تركز على حشد الناخبين في الولايات الحاسمة، أيضاً، عن إنفاق أكثر من 47 مليون دولار في النصف الأول من أكتوبر.