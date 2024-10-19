غزِة.. 33 قتيلا وعشرات الجرحى في ضربة إسرائيلية على جباليا

أعلن الدفاع المدني في غزة، ليل الجمعة السبت، مقتل 33 شخصا في ضربة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع الفلسطيني الذي يشهد حربا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن "عدد الضحايا... ارتفع إلى 33 قتيلا وعشرات الجرحى"، بعد أن قال مصدر طبي في مستشفى العودة إن هذه المنشأة استقبلت "جثث 22 قتيلا فضلا عن 70 جريحا" عقب هذه الضربة التي طالت منطقة تل الزعتر في المخيم.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء أمس، من "الوضع المتزايد الهشاشة والخطورة الذي يواجهه المدنيون في شمال قطاع غزة" حيث "تحاول العائلات... البقاء على قيد الحياة في ظروف مروعة تحت قصف مكثف".