«بوينغ» تخطط لخفض 10% من موظفيها       

أعلنت شركة «بوينغ» أنها تخطط لخفض قوتها العاملة 10% مع توقعها خسارة كبيرة في الربع الثالث، وسط إضراب عمال ميكانيكيين في «سياتل».

وقال رئيسها التنفيذي، كيلي أورتبرغ، إن شركة الطيران العملاقة يجب أن «تعيد ضبط مستويات القوى العاملة لدينا لتتماشى مع واقعنا المالي»، مضيفاً أنه سيتم إلغاء 17 ألف وظيفة على مستوى العالم، ستشمل مديرين تنفيذيين ومديرين وموظفين.

وأعلنت الشركة سلسلة من تدابير التقشف وتأخير الإنتاج، فيما أضيف الإضراب الذي استمر نحو شهر، والذي شارك فيه 33 ألف عامل، إلى قائمة مشكلات الشركة.