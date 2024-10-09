قرقاش يؤكد على ضرورة دعم الدولة الوطنية وسيادتها الشاملة في العالم العربي

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات على ضرورة تعزيز ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها وسيادتها الشاملة في العالم العربي، بالتوازي مع ترسيخ حماية المدنيين.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على "إكس": "بمرور عام على الحرب المأساوية في غزة والحرب على لبنان الشقيق، تبرز ضرورة تعزيز ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها وسيادتها الشاملة في عالمنا العربي، بالتوازي مع ترسيخ حماية المدنيين محوراً رئيسياً للسياسات وليس نتيجة لها".

وتابع قائلا: "دروس مهمة تلهمنا لتجاوز السنوات العصيبة التي مرت بها المنطقة".