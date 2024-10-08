الصحة العالمية قلقة للغاية إزاء تأثير التصعيد الأخير للعنف على النظام الصحي في لبنان

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ ازاء تأثير التصعيد الأخير للعنف على النظام الصحي في لبنان.

وقال إيان كلارك نائب مدير الحوادث للمنظمة فى لبنان فى مؤتمر صحافى (عبر الفيديو) إنه، وفقا للبيانات اللبنانية، وقعت 2083 حالة وفاة و9869 إصابة فى لبنان حتى أمس من بينها 559 حالة وفاة و1835 إصابة جميعهم سقطوا نتيجة للغارات الجوية فى 23 سبتمبر وهو أعلى عدد من الوفيات فى يوم واحد .

ولفت كلارك إلى أنه تم تسجيل 16 هجوما على الرعاية الصحية منذ 17 سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 65 شخصا وإصابة 40 آخرين بين العاملين الصحيين، كما تأثرت المرافق الصحية بشكل كبير، حيث أجبر 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية على الاغلاق في الجنوب بسبب تصاعد الأعمال العدائية.

وأشار إلى توقف خمس مستشفيات عن العمل بسبب الأضرار المادية أو البنيوية فيما تم اخلاء أربع مستشفيات جزئيا.

وأوضح أن لبنان يشهد نزوحا جماعيا، حيث نزح ما يقدر بنحو 165 ألف شخص داخليا في أسبوع واحد.