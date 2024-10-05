قرقاش: رئيس الدولة يجدد نهج الإمارات الثابت في دعم الأشقاء والأصدقاء

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد نهج الإمارات الثابت في دعم الأشقاء والأصدقاء وبصورة خاصة من خلال مبادراته الإنسانية المتعددة.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله يجدد نهج الإمارات الثابت في دعم الأشقاء والأصدقاء وبصورة خاصة من خلال مبادراته الإنسانية المتعددة."

وتابع قرقاش: "الإمارات لطالما كانت إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق وستواصل جهودها الإنسانية للتخفيف من تداعيات المعاناة التي فرضتها عليه الحرب الراهنة".