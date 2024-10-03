قرقاش: المنطقة تمر بمرحلة خطيرة.. والحل يبدأ بوقف الحرب في غزة ولبنان

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، اليوم إن المنطقة بمرحلة خطيرة مع زيادة حدة التصعيد وخروجه عن السيطرة، مؤكدا أن الحل يبدأ بوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التصعيد والحوار البعيد عن الخطاب المتطرف.

وقال الدكتور أنور قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تمر المنطقة بمرحلة خطيرة مع زيادة حدة التصعيد وخروجه عن السيطرة، مهدداً بانتشار العنف والفوضى وخسارة المزيد من الأرواح".

وأكد قرقاش على أن الحل يبدأ بوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التصعيد والحوار البعيد عن الخطاب المتطرف.

وختم قرقاش قائلا: "ويبقى "حل الدولتين" حجر الزاوية لوقف مسلسل الأزمات المتكررة وبناء مستقبل أفضل".