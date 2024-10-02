سقوط ضحايا باستهداف مبنى سكني في حي المزِة بدمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم بأن إسرائيل استهدفت مبنى سكنيا في حي المزة غربي العاصمة دمشق مما أسفر عن وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدوان الاسرائيلي استهدف مبنى سكني في حي المزة بدمشق ومعلومات عن إصابة مواطنين بجروح.

وأضافت الوكالة إن عدد الإصابات في العدوان الإسرائيلي مرشح للارتفاع نظراً لاكتظاظ المنطقة في هذا الوقت من النهار ووجود مسجد محاذ لموقع العدوان.

من جانبها تحدثت إذاعة "شام إف إم" السورية عن سقوط قتيلين اثنين وعدد من الإصابات في الهجوم الإسرائيلي.